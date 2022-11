Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Aufbrüche im Kreisgebiet

Kreisweit (ots)

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen haben sich am Wochenende im Kreisgebiet, mit Schwerpunkt in Finnentrop, ereignet.

Dabei fand eine Serie an Aufbrüchen in der Nacht von Freitag (4. November, 19 Uhr) auf Samstag (5. November, 8 Uhr) in der Serkenroder Straße, in der Bamenohler Straße sowie der Kirchstraße in Finnentrop statt. Hier beschädigten Unbekannte die Seitenscheiben von insgesamt sieben Fahrzeugen und entwendeten Wertgegenstände sowie Geldbörsen.

Zudem stellten Polizeibeamte am Montag (7. November) gegen 03:45 Uhr eine eingeschlagene Scheibe eines Pkw in der Straße "Schneidershof" in Altenhundem fest.

In allen Fällen entstand Sachschaden. Die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Da täglich Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt werden, bittet die Polizei, dass Bürgerinnen und Bürger vorsorgen und Tatanreize bestmöglich verringern. Dazu gehört unter anderem, dass keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurückgelassen werden. Auch lose, im Auto zurückgelassene elektronische Gegenstände wie portable Navigationssystem, Handys oder auch Schlüssel sollten mitgenommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Daneben sollten die Fahrzeuge stets verschlossen und idealerweise an einem gut ausgeleuchteten Ort abgestellt werden.

Informationen zum Thema finden Interessierte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5.

