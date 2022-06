Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfall vor Campingplatz

Zeugen gesucht

Stadtlohn (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden an einem geparkten grauen Tesla zu kümmern, hat sich ein unbekannter Autofahrer in Stadtlohn entfernt. Das Elektrofahrzeug stand auf einer Parkfläche vor einem Campingplatz an der Eichendroffstraße, als er angefahren wurde. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 18.10 Uhr, und Samstag, 09.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell