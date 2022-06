POL-BOR: Gronau - Radfahrer sind uneins über Geschehnis

Borken (ots) - Die Kundin eines Discounters an der Heidener Straße in Borken ist am Freitag einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen. Während ihres Einkaufs zwischen 10.45 Uhr und 11.00 Uhr hatte sie ihre Geldbörse in einer an ihrem Arm hängenden Handtasche verstaut. An der Kasse bemerkte die Kundin den Diebstahl. Trotz einer umgehenden Sperrung einer Debit-Karte gelang es den Dieben, einen vierstelligen Betrag an ...

mehr