Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Lagerraum ++ Verkehrsunfall am ZOB ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Lagerraum

Bremervörde. Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in einen Lagerraum des CJD Bremervörde an der Lindenstraße eingebrochen. Dazu mussten sie ein Vorhängeschloss gewaltsam öffnen. Aus dem Lager stahlen sie mehrere Elektrowerkzeuge. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

Verkehrsunfall am ZOB

Bremervörde. Leichte Verletzungen hat eine 61-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Bahnhof erlitten. Als eine 60-jährige Fahrerin eines Linienbusses gegen 15.30 Uhr vom ZOB am Bahnhof geradeaus in Richtung Am Bahnhof fahren wollte, übersah sie vermutlich den von links aus der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstraße kommenden VW Golf der 61-Jährigen. Bei der Kollision verletzte sie sich am Rücken. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

