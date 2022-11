Polizei Köln

POL-K: 221113-1-K/LEV 8. Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch - Polizei Köln berät telefonisch und mit der Mobilen Beratungsstelle zum Themenkomplex

Köln (ots)

Anlässlich des "8. Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch" bieten Expertinnen der Polizei Köln am 18. November zwischen 12 und 15 Uhr eine telefonische Beratung zu dem Thema an. Unter der Telefonnummer 0221/229-8619 sowie -8958 beantworten erfahrene Mitarbeiterinnen des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz Fragen rund um die Anzeigenerstattung, die Suche nach geeigneten Fachstellen sowie die Erläuterung der örtlichen Hilfsangebote.

Die Kontaktmöglichkeit über das Beratungstelefon dient nicht der Anzeigenaufnahme. Eine Anzeige kann auf jeder Polizeidienststelle oder online erstattet werden.

Bereits am 16. November werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei mit der Mobilen Beratungsstelle von 10 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt am Wilhelmplatz in Köln-Nippes Fragen zum Thema "Prävention von sexuellem Missbrauch" beantworten.

Zusätzlich weist die Polizei Köln auf das "Hinweistelefon Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen" (Tel. 0800 0431 431, Anruf kostenfrei) sowie auf das "Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch" hin. Weitere Informationen dazu unter:

Informationen und Hilfe für Menschen mit pädophilen Neigungen sind unter folgendem Link zu finden:

Die Beschäftigten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz stehen zudem für Fragen zu weiteren Präventionsthemen, wie z.B. Einbruchschutz, Cybercrime und Betrug zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren zur Verfügung. Sie erreichen diese telefonisch unter Tel. 0221/229-8655 sowie per Email unter kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de. (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell