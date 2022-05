PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfallflucht in Linter, Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn, Unfallflucht auf der Kirmes in Elbgrund

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Samstag, 28.05.2022, 18.30 - 18.40 Uhr Ort: Limburg - Linter, Mainzer Landstraße 47 a

Eine 55 - jährige Fahrzeugbesitzerin eines grünen Mazda hatte ihren Pkw vor dem Haus geparkt. Ein Fahrzeug hat dann beim Vorbeifahren den geparkten Pkw gestreift und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Halterin hat noch den Knall gehört, das flüchtige Fahrzeug aber nicht mehr gesehen. Ann dem geparkten Pkw ist ein Sachschaden in Höhe von 3000.- EUR entstanden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Zeit: Samstag, 28.05.2022, 14.20 Uhr

Ort: BAB 3, Gemarkung Bad Camberg, Fahrtrichtung Köln

Ein 57 - jähriger Fahrzeugführer eines hellblauen Ford Eco Sport befuhr die A 3 in Richtung Köln. Verkehrsteilnehmern fiel auf, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Eine Streife der Polizeistation Limburg konnte das Fahrzeug dann anhalten und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Bei einem Atemalkoholtest wurden 2,91 Promille bei dem Mann festgestellt. Er wurde zur Dienststelle nach Limburg verbracht wo eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines folgten.

Unfallflucht

Zeit: Freitag, 27.05.2022, 21.00 Uhr - Samstag, 28.05.2022, 03.00 Uhr Ort: Elbtal - Mühlbach, Hauser Straße 16

Ein 58 - jähriger Mann aus Frickhofen hatte seinen Pkw in der Hauser Straße, Höhe Hausnummer 16 geparkt. Ein aus Richtung B 54 kommendes Fahrzeug hat dann offensichtlich den geparkten Pkw beim Vorbeifahren gestreift und sich unerlaubt entfernt. An dem geparkten Fahrzeug ist ein Sachschaden in Höhe von 3000.- EUR entstanden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell