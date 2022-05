PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mindestens neun Fahrzeuge zerkratzt +++ Leichtkraftrad aus Hof gestohlen +++ Einbruchversuch in Dornburg +++ Verkehrsunfall auf der B49 +++ Aktueller Blitzerreport

1. Mindestens neun Fahrzeuge zerkratzt,

Limburg a. d. Lahn, Lindenholzhausen, Bahnhofstraße Mittwoch, 25.05.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 26.05.2022, 09:15 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sind Vandalen durch die Bahnhofstraße in Lindenholzhausen gezogen und haben dabei mehrere Fahrzeuge beschädigt. Mindestens neun geparkte Kraftfahrzeuge wurden von den Unbekannten unbemerkt mit einem Gegenstand zerkratzt. Der dabei verursachte Gesamtschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Leichtkraftrad aus Hof gestohlen,

Limburg a. d. Lahn, Breites Driesch, Mittwoch, 25.05.2022, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde ein Leichtkraftrad aus dem Innenhof eines Limburger Wohnhauses gestohlen. Das schwarze Zweirad der Marke "Yiying" wurde durch seinen Besitzer gegen 18:00 Uhr in den Innenhof seines Hauses in der Straße "Breites Driesch" abgestellt. Als er dieses gegen 21:00 Uhr aufsuchte, stellte er den Diebstahl seines rund 300 Euro teuren Gefährtes fest und informierte die zuständige Polizei. An dem Kraftrad war zuletzt das amtliche Kennzeichen "LM-BS 69" angebracht gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Kriminalpolizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

3. Einbruchversuch in Dornburg,

Dornburg, Langgasse, Mittwoch, 25.05.2022, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 26.05.2022, 08:00 Uhr

(sc) Einbrecher versuchten im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag in ein Haus in der Langgasse in Dornburg einzudringen. Dazu zerstörten sie ein Glaselement der Haustür, um an den innenliegenden Griff zu gelangen, scheiterten jedoch. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Verkehrsunfall auf der B49,

Limburg an der Lahn, B 49, Donnerstag, 26.05.2022, 18:00 Uhr

(sc) Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 49 bei Limburg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein blauer und ein grauer BMW die die zweispurige Strecke in Richtung Wetzlar nebeneinander, als der blaue BMW die Spur wechselte, durch die Kollision ins Schleudern geriet und gegen die rechte Leitplanke prallte. Von den insgesamt sieben Insassen wurde eine Person leicht verletzt und durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht klar.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche: Dienstag, 31.05.2022: Bad Camberg-Schwickershausen, Weilstr. Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

