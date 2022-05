PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei Limburg

Limburg (ots)

77-jähriger Mann aus Selters vermisst,

Selters, 19.05.2022,

(wie)Seit dem letzten Donnerstag wird der 77-jährige Bernhard L. aus Selters vermisst. Herr L. verließ am 19.05.2022 seine Seniorenunterkunft und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Er ist gehbehindert und leidet an Demenz. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Aufgrund der Gesamtumstände ist eine Gefahr für den Vermissten nicht auszuschließen. Er wird als schlank, 170 cm groß und mit grauen Haaren beschrieben. Herr L. läuft in gebückter Haltung. Bekleidet war er zuletzt mit einer blauen Jogginghose und einem bunt karierten Hemd. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell