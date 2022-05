POL-LM: POL-LM: +++Diebstahl aus Pkw+++Fundunterschlagung +++Verkehrsunfallflucht+++

Limburg (ots) - Die Arbeiten im Haus oder in der Wohnung beziehungsweise im Garten oder auf dem Balkon sind schon im vollen Gange, um sich auf den bevorstehenden Sommer vorzubereiten. Nun ist auch höchste Zeit für eine gründliche Aufräumaktion der persönlichen Finanzen. Ordnung in die Bücher zu bringen ist manchmal gar nicht so einfach, lohnt sich aber. Je klarer ...

mehr