Bundespolizeidirektion München: Zur rechten Zeit am rechten Ort: Bundespolizisten finden vermissten Sechsjährigen nach kurzer Suche

Garmisch-Partenkirchen (ots)

Fahndung nach drei Minuten erfolgreich

Am Donnerstagnachmittag (13. Januar) hat die Bundespolizei in Garmisch-Partenkirchen ein vermisstes Kind nach nur dreiminütiger Suche gefunden. Der Sechsjährige hatte sich ganz allein auf eine "Entdeckungstour" begeben.

Die verständigte Polizeidienstelle informierte über Funk alle eingesetzten Streifen im Garmisch-Partenkirchner Stadtgebiet. So sind auch die Bundespolizisten auf den Vermisstenfall aufmerksam geworden. Wie sich herausstellen sollte, waren diese zur rechten Zeit am rechten Ort: Nur knapp drei Minuten nach der Funkdurchsage entdeckte die Bundespolizei-Streife den herumlaufenden Jungen wohlbehalten in der Zugspitzstraße. Die Beamten beruhigten das inzwischen etwas verängstigte Kind und vertrauten es anschließend der Obhut der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen an. Von dort aus wurde für die rasche Zusammenführung des vermissten Jungen mit seinen Erziehungsberechtigten gesorgt.

