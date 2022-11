Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Lkw kracht in Streckenfahrzeug des Autobahnbetreibers ++ Hansalinie A1 - Lkw-Fahrer schaut während der Fahrt einen Film ++ Auffahrunfall an der Ampel ++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Lkw kracht in Streckenfahrzeug des Autobahnbetreibers

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Horstedt/A1. Bei der Kollision eines Lkw mit einem Streckenfahrzeug des Autobahnbetreibers A-mobil auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel in Fahrtrichtung Bremen sind am Dienstagnachmittag zwei Männer verletzt worden. Vermutlich aufgrund von Ablenkung hatte ein 51-jähriger Lkw-Fahrer den auf dem Seitenstreifen der Autobahn stehenden Transporter nicht wahrgenommen. Er fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei wurden die 57 und 59 Jahre alten Mitarbeiter des Autobahnbetreibers schwer verletzt. Ein nachfolgender 64-jähriger Lkw-Fahrer fuhr im Anschluss an die Kollision an der Unfallstelle über einige Trümmerteile. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

Hansalinie A1 - Lkw-Fahrer schaut während der Fahrt einen Film

Groß Meckelsen. Einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen ist in der Nacht zum Dienstag im Rahmen von verstärkten Kontrollen zur Unfallursache "Ablenkung" der 42-jährige Fahrer eines Lkw-Anhänger-Gespanns aufgefallen. Der Mann war gegen 1.20 Uhr in Richtung Bremen unterwegs und hatte mit seiner Fahrzeug-Kombination die Fahrbahnbegrenzung mehrfach ungewöhnlich überfahren. Beim Überholen erkannten die Beamten, dass der Fahrer einen Laptop aufgeklappt hatte und während der Fahrt offensichtlich einen Film anschaute. Die Polizei leitete gegen ihn ein Bußgeldverfahren ein und beendete natürlich den gefährlichen "Kinogenuss".

Unfallflucht nach Radfahrerunfall - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen auf der Oste-Brücke an der Scheeßeler Straße ist am Dienstagabend ein 10-jähriges Mädchen verletzt worden. Eine noch unbekannte Radfahrerin sei gegen 18 Uhr in der Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Ihr entgegen fuhren zwei 10 und 12 Jahre alte Mädchen auf ihren Rädern. Auf der Brücke kam es zur Kollision mit der 12-Jährigen. Das Kind zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Verursacherin erkundigte sich kurz nach ihrem Wohlbefinden, fuhr dann jedoch weiter, ohne ihren Verpflichtungen nachzukommen. Eine mögliche Zeugin des Vorfalls habe kurz am Fahrbahnrand angehalten. Sie oder andere Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 04282/59414-0 bei der Polizeistation Sittensen zu melden.

Auffahrunfall an der Ampel

Zeven. Bei einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich Kivinanstraße/Poststraße/Bremer Straße ist am Dienstagmorgen eine 53-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 7.15 Uhr mit ihrem Kia an der Ampel verkehrsbedingt halten müssen. Eine nachfolgende, 34-jährige Autofahrerin erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf den stehenden Kia auf. Die 53-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf einige hundert Euro.

71-Jährige E-Bikerin vom Linienbus angefahren

Zeven. Am Dienstagnachmittag ist eine 71-jährige E-Bikerin bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verletzt worden. Eine 55 Jahre alte Fahrerin eines Linienbusses hatte gegen 15.40 Uhr vom Busbahnhof auf die Bahnhofstraße einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich die auf dem Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt fahrende Frau auf ihrem Elektrofahrrad. Nach der Kollision kam die Seniorin zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

27-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Sottrum. Bei einem Auffahrunfall in der Clüverstraße ist am Dienstagnachmittag eine 27-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 17 Uhr mit ihrem BMW verkehrsbedingt halten müssen. Das erkannte die nachfolgende, 23-jährige Fahrerin eines Skoda vermutlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Deren Fahrerin zog sich leicht Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Ärger unter Autofahrern

Bremervörde-Elm. Nach einer Auseinandersetzung unter Autofahrern hat die Bremervörder Polizei am Dienstag ein Strafverfahren gegen einen der Beteiligten eingeleitet. Ein 58-jähriger Fahrer eines VW Touareg sei gegen 14.30 Uhr auf der Elmer Landstraße zu dicht auf den vor ihm fahrenden Dacia eines ebenfalls 58 Jahre alten Mannes aufgefahren. Der Mann im VW habe überholt und den Fahrer des Dacia bis zum Stillstand ausgebremst. Er sei aus dem Fahrzeug ausgestiegen und habe den 58-Jährigen beleidigt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidigung ein und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls unter Tel. 04761/9945-0 um Mitteilungen.

Scheren aus Friseurgeschäft gestohlen

Scheeßel. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in der Großen Straße in ein Friseurgeschäft eingedrungen. Wie sie in das Geschäft gekommen sind, ist noch unklar. Sie stahlen mehrere Scheren und Haarschneidemaschinen und verschwanden damit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

Führerschein nicht umgeschrieben

Zeven. Lediglich das Fotos eines usbekischen Führerscheins konnte ein 23-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag einer Streifenbesatzung der Zevener Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Auf dem Quabben vorlegen. Da der Mann seit mehr als 5 Jahren seinen Wohnsitz in Deutschland hat, hätte er das Dokument längst umschreiben lassen müssen. Da er das aber nicht getan hat, machte er sich nun des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell