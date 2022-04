Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß an Kreuzung - Abgelenkt durch Handy?

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Cranger Straße/Wanner Straße sind am Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick war gegen 21.20 Uhr auf der Cranger Straße Richtung Herten unterwegs. An der Kreuzung stieß mit einem 41-jährigen Autofahrer aus Haltern am See zusammen. Nach ersten Ermittlungen hat der 32-Jährige möglicherweise eine rote Ampel überfahren. Es ist nicht auszuschließen, dass er während der Fahrt sein Handy nutzte und deshalb abgelenkt war. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 32-Jährige betrunken war. Ein Arzt nahm ihm deshalb auch Blut ab. Der 41-Jährige und sein 42-jähriger Beifahrer aus Haltern wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell