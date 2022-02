Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Betonpoller geflüchtet, die Polizei sucht zeugen

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag, 27. Januar, gegen 17.35 Uhr, kollidierte in der Johann-Carl-Fuhlrott-Straße ein bislang unbekanntes Auto mit einem Betonpoller. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Pkw, viertürig mit Eichsfelder Kennzeichen handeln. Das Fahrzeug müsste im Frontbereich beschädigt sein. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

