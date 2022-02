Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katze in Falle geraten, Pfote musste amputiert werden

Bild-Infos

Download

Abtsbessingen (ots)

Am Dienstag, 1. Februar, fand eine Zeugin in Abtsbessingen, in der Billebener Straße eine schwer verletzte Katze. Die Zeugin brachte das Tier zum Tierarzt. Offensichtlich war es in eine Falle geraten und verletzte sich an einer Pfote. Die Polizei in Sondershausen hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Wer kennt das Tier und kann Angaben zu dessen Herkunft machen. Wer hat möglicherweise beobachtet, wie sich das Tier verletzt hat. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell