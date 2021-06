Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Graffitischmiererei - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten in der Nacht auf Dienstag die Wand eines Gebäudes in Lauffen am Neckar. Zwischen 21.30 Uhr und 8.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Gebäude in der Kiesstraße und besprühten eine Außenfassade mit Farbe. Durch den blauen Schriftzug entstand Sachschaden, der momentan noch nicht beziffert werden kann. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten Pkw und kümmerte sich nicht um den verursachten Sachschaden. Der Unfallverursacher touchierte beim Ausparken den in der Goethestraße geparkten Audi RS Q3. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr er davon. Mehrere Anwohner und ein Fußgänger müssten den Unfall beobachten haben. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Einen weiteren Unfall verursachte ein Unbekannter in der Kelteräckerstraße in Heilbronn-Frankenbach und fuhr ebenfalls davon. Gegen 9 Uhr stellte ein 33-Jähriger seinen Opel Corsa am Straßenrand ab. Als er nach einer halben Stunde zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er die frischen Beschädigungen an seinem Auto. Scheinbar ist beim Ein- oder Ausparken ein anderes Fahrzeug an dem Opel hängengeblieben. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich an das Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell