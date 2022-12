Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Doppelter Täuschungsversuch misslingt ++

Rotenburg (ots)

Gyhum/A1. Die Autobahnpolizei Sittensen hat am Dienstagvormittag den doppelten Täuschungsversuch eines 35- jährigen Autofahrers aufklären können. Der Mann war zuvor gemeinsam mit seiner Familie in einem Opel Astra auf der Hansalinie A1 in Richtung Bremen unterwegs, als ihn die Beamten zu einer Verkehrskontrolle auf den Parkplatz Glindbusch lotsten. Mit dem Wissen keine Fahrerlaubnis zu besitzen, gab sich der 35-Jährige zunächst als sein älterer Bruder aus und konnte sogar dessen Führerschein vorzeigen. Dass der Mann nicht der Bruder, sondern der Fahrzeughalter des Opel Astra war, ließ sich anhand einer Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen schnell ermitteln, denn der 35-Jährige war für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Damit konfrontiert, legte er jetzt seinen Personalausweis vor und zog gleichzeitig ein zweites Ass aus dem Ärmel: einen italienischen Führerschein. Da die Polizei in dem Dokument eine Totalfälschung erkannte, scheiterte auch dieser Täuschungsversuch. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt vom Parkplatz musste die Familie in einem Taxi antreten. Der 35-Jährige wird sich nun wegen diverser Straftaten vor Gericht verantworten müssen.

