Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ WhatsApp-Betrug bleibt kriminelle Masche ++ 38-Jähriger auf Dreirad angefahren ++ Unfall an der Autobahnzufahrt ++ Schweißgerät aus Scheune geklaut ++ Einbruch in Grundschule ++

Rotenburg (ots)

WhatsApp-Betrug bleibt kriminelle Masche

Zeven. Am Donnerstag ist es in Zeven zu einem vollendeten und einem versuchten WhatsApp-Betrug gekommen. Zwischen 11.25 und 13.15 Uhr meldeten sich die Täter mit einer WhatsApp-Nachricht als angeblicher Sohn bei einer 61-jährigen Zevenerin. Darin teilte der Unbekannte mit, dass er sein Handy habe fallen lassen und das Display nun kaputt sei. Er habe jetzt ein neues Smartphone mit einer anderen Nummer, die seine "Mutter" abspeichern solle. Dann kam der Betrüger zu seinem eigentlichen Anliegen. Er müsse dringend zwei Überweisungen begleichen, könne das mit dem neuen Gerät wegen fehlender Dateien aber nicht tun. Seine Mutter möge das bitte mit einer Echtzeitüberweisung an eine Online-Bank für ihn erledigen. Die 61-Jährige überwies insgesamt 2.788 Euro. Betrugsexperten der Polizei und die Bank der Frau versuchen jetzt den Transfer rückgängig zu machen. Besser erging es etwa zur gleichen Zeit einer 66-jährige Frau aus Heeslingen. Sie wurde mit dem gleichen Anliegen von ihrer angeblichen Tochter kontaktiert. Die Unbekannte bat ihre "Mutter" zunächst um eine Überweisung von 1.678 Euro. Die Frau erkannte die Masche und ließ sich nicht darauf ein.

38-Jähriger auf Dreirad angefahren

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Verdener Straße ist am Donnerstagnachmittag ein 38-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 15 Uhr die Bundesstraße in Höhe Bischofstraße mit seinem Dreirad bis zu einer Verkehrsinsel überqueren wollen und wurde dabei von dem VW Polo einer 23-jährigen Autofahrerin angefahren. Mit Verletzungen an seinem Kopf wurde er im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden an dem Pkw und dem Dreirad schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Unfall an der Autobahnzufahrt

Stuckenborstel. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 75 im Bereich der Autobahnzufahrt zur A1 sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte gegen 17.30 Uhr aus Richtung Stuckenborstel kommend mit seinem VW Lupo von der Bundesstraße nach links auf die A1 in Richtung Bremen abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden VW Touran einer 56-jährigen Frau. Die beiden Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Schweißgerät aus Scheune geklaut

Benkeloh. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens am Finteler Weg eingedrungen. Dort fanden sie ein autogenes Schweißgerät und einiges Zubehör und nahmen alles mit. Die Polizei geht von einem Schaden von knapp eintausend Euro aus.

Einbruch in Grundschule

Kuhstedt. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in die Grundschule an der Giehler Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Nebeneingangstür auf. Die Unbekannten durchstöberten mehrere Räume und fanden im Lehrerzimmer zwei iPads. Damit entkamen sie unerkannt.

Einbruch in Corona-Testzentrum

Rotenburg. In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter erneut in das Corona-Testzentrum an der Lindenstraße eingebrochen. Zuvor schlugen sie eine Fensterscheibe ein und kletterten in das Gebäude. Obwohl sie alle Räume genau durchsuchten, blieben die Täter am Ende ohne Beute.

Einbruch in Freizeitraum

Basdahl. Mit einem Feldstein haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag eine Fensterscheibe im Eingangsbereich des Freizeitheims Eulenberg an der gleichnamigen Straße eingeworfen. Durch das Loch konnten die Unbekannten das Fenster öffnen und so in die Einrichtung klettern. Durch mehrere Räume gelangten sie in den Kiosk und nahmen dort Bargeld aus einer Geldkassette. Damit machten sie sich aus dem Staub.

