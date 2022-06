Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in 66386 St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 18.06.2022 ereignete sich im Tatzeitraum von 12:00 Uhr bis 20:30 Uhr in der Blieskasteler Straße in 66386 St. Ingbert eine Verkehrsunfallflucht. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Blieskasteler Straße in Fahrtrichtung der Oststraße und streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des dort geparkten Mazda mit HOM-Kreiskennzeichen. Es entstand ein leichter Sachschaden. Sollte jemand den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell