POL-ROW: ++ Präventionsexperte auf Abschiedstour - Thomas Teuber berät Senioren ++

Rotenburg (ots)

Präventionsexperte auf Abschiedstour - Thomas Teuber berät Senioren

Hamersen. Einen seiner letzten öffentlichen Auftritte für das Präventionsteam der Rotenburger Polizei hatte Polizeihauptkommissar Thomas Teuber am Montagnachmittag anlässlich einer Veranstaltung vor Senioren aus dem Sittenser Raum im Landgasthaus "Zur alten Linde" in Hamersen. In seinem Vortrag informierte der Präventionsexperte über "Enkeltrick, WhatsApp-Betrug und Schockanruf" und gab viele hilfreiche Tipps zum Schutz vor Einbrüchen, die sich gerade in der dunklen Jahreszeit wieder häufen. Rund 50 Zuhörerinnen und Zuhören lauschten gespannt Teubers Worten und hatten natürlich reichlich Gelegenheit, eigene Fragen im Forum zu klären. Aus der Erfahrung vieler Jahre brachte es der Hauptkommissar zusammenfassend auf den Punkt:" Mit gesunder Skepsis lässt sich die ein oder andere Betrugsmasche gut erkennen und persönlicher Schaden verhindern." Der noch 61-jährige Thomas Teuber - seit Mitte der 80er Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei der Rotenburger Polizei tätig - wird sich Ende Januar mit seiner Pensionierung aus dem aktiven Polizeidienst zurückziehen. Bis dahin will er die Zeit nutzen, um seinen Wissensschatz an seine Nachfolge weiterzugeben.

