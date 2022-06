Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Computergeschäft - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 29.06.2022, erwartete den Mitarbeiter eines Computergeschäftes in der Bergstraße eine böse Überraschung, als er morgens seinen Dienst antreten wollte. Er sah, dass Unbekannte die Schaufensterscheibe eingeschlagen hatten. Die Einbrecher stahlen zwei Notebooks und ein Gehäuse im Wert von über 700 Euro. Der Schaden an der Scheibe beträgt zirka 2.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge hätten die Täter zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 09:45 Uhr, zuschlagen können. Eine Anwohnerin vernahm am Mittwochmorgen, gegen 03:30 Uhr, jedoch einen Knall auf der Straße. Hierbei könnte es sich um die Tatzeit handeln. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

