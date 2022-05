Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Schwerpunktkontrollen Wassermotorräder durch die Wasserschutzpolizei Scharnebeck ++ Amt Neuhaus, OT. Kaarßen - Motorradfahrer kollidieren - schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 16.05.2022

Lüneburg

Lüneburg - Streit um den (Ex)-Partner

Am Abend des 15.05. kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Streit zweier Rivalinnen in der Baumstraße. Eine 23-Jährige und eine 25-Jährige gerieten vor einem Haus in einen Streit, bei welchem man sich körperlich anging und unter anderem an den Haaren zog. Der Streit konnte durch den 28-jährigen (Ex)-Freund gestoppt werden. Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Lüneburg - Mit Pfefferspray gesprüht - Verursacher im Nahbereich angetroffen

In der Nacht zum 16.05. kam es zwischen drei männlichen Personen gegen 01:30 Uhr zu Streitigkeiten im Bereich der Altenbrückertorstraße. Im Rahmen dieses Streites sprühte ein 33-Jähriger Pfefferspray in Richtung eines 26-Jährigen und eines 23-Jährigen. Beide wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete im Anschluss, konnte im Rahmen einer Fahndung aber festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährlichen Körperverletzung.

Lüneburg - Vandalismus an geparktem Pkw - Hinweise

Zwischen dem 14.05. und dem 15.05. wurde ein geparkter Pkw Renault Twingo in der Straße Auf der Altstadt beschädigt. Unbekannte entfernten beide Außenspiegel und brachen die Antenne des Pkw ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen Wassermotorräder durch die Wasserschutzpolizei Scharnebeck

Im Verlaufe des 15.05. kontrollierten Beamte der Wasserschutzpolizei Scharnebeck von der Wasserseite im Bereich der Elbe zwischen Artlenburg und Alt Garge unter anderem Wassermotorräder und Sportboote. Kontrolliert wurden zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr insgesamt fünf Jetskis und zwölf Sportboote. Zudem konnten ein halbes dutzend Angler und drei Wildcamper kontrolliert werden. Das Fazit des Kontrolltages sind zwei eingeleitete Straftaten und mehreren Ordnungswidrigkeiten.

Lüneburg - Schild einer Praxis zerstört - Hinweise

Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen dem 14.05. und dem 16.05. in der Straße Im Wendischen Dorfe. Unbekannte zerstörten das Schild einer Arztpraxis, indem sie dies zuvor von der Wand lösten. Das zerstörte Schild wurde in der Nähe der Anschrift aufgefunden. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Kaarßen - Motorradfahrer kollidieren - schwer verletzt

Zu einer Kollision zweier Motorradfahrer kam es in den Morgenstunden des 15.05.22 auf der Bundesstraße 195 - Hauptstraße. Ein 81 Jahre alter Biker bemerkte zu spät, dass ein 82 Jahre alter Motorradfahrer (als Teil einer Motorradgruppe) gegen 09:00 Uhr von der Hauptstraße von Stixe in Fahrtrichtung Pinnau nach links abbiegen wollte, so dass es zur Kollision mit dem abbiegenden 82-Jährigen kam. Der 81-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Abendstunden des 15.05.22 in der Stettiner Straße. Bei der Kontrolle des junge Mannes aus der Region stellten die Beamten bei diesem gegen 21:15 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dannenberg - "von der Sonne geblendet" - in bewachsene Verkehrsinsel gefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw Nissan in den Abendstunden des 15.05.22 auf der Bundesstraße 216. Der Mann war gegen 19:20 Uhr von Dannenberg in Richtung Tripkau unterwegs und übersah im Kreisverkehr (B216/B248/L231) aufgrund der Sonneneinstrahlung die bewachsene Verkehrsinsel. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 6.800 Euro.

Jameln, OT. Tecihlosen - GPS-Sender und Monitor von landwirtschaftlichen Fahrzeugen gestohlen

Einen GPS-Sender sowie einen Monitor demontierten Unbekannte in der Nacht zum 16.05.22 von einem Traktor Claas sowie einem Maishäcksler John Deere auf einem Grundstück in Teichlosen. Auch bei zwei weiteren Traktoren versuchten die Diebe ihr Glück, konnten jedoch keine Beute machen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Woltersdorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 16.05.22 in der Ziegeleistraße. Bei der Kontrolle ahndeten die Beamten insgesamt drei Verstöße. Der Schnellste, ein 51 Jahre alter Pkw-Fahrer, wurde mit 78 bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen - Vandalismus auf Spielplatz - junge Männer ermittelt

Einen Schaden von mehr als 100 Euro verursachten zwei junge Männer in den Nachtstunden zum 15.05.22 auf einem Spielplatz/Baustelle Am Königsberg. Dabei wurde nach 21:00 Uhr ein Feuer in einem Einkaufswagen angezündet, ein Holztisch beschädigt und diverser Müll hinterlassen. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnten zwei bereits polizeilich in Erscheinung getretene 21 und 29 Jahre alte Männer als Tatverdächtige ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bienenbüttel - Pkw-Kennzeichen demontiert

(Einzel-) Kennzeichen von vier im Bereich der Georgstraße abgestellten Pkw demontierten Unbekannte in der Nacht zum 15.05.22 in Bienenbüttel. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - zwei Fahrverbote

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 15.05.22 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt 16 Fahrer zu schnell unterwegs. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot, u.a. auch den Tagesschnellsten, der mit 149 km/h gemessen wurde.

Uelzen - "ein besonderer Klinik-Gast"

Mit einem speziellen "Klinik-Gast" hatte es die Polizei in den Morgenstunden des 16.05.22 im Klinikum im Hagenskamp zu tun. Mitarbeiter des Klinikums hatten die Polizei alarmierte, da sich ein Mann schon seit längerer Zeit in einer Toilette aufgehalten hatte. In der Folge stellte sich heraus, dass es sich bei dem 33 Jahre alten slowenischen Staatsbürger um einen Obdachlosen handelte, der auf der Durchreise war und die Toilette für zwei Nächte als Unterkunft genutzt hatte. Die Polizei begleitete den Mann nach draußen und bot/zeigte ihm andere Unterkunftsmöglichkeiten für Obdachlose in entsprechenden Einrichtungen an/auf.

