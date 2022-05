Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "es duftete" -> "Grow-Schrank" in der Wohnung - Fund einer kleinen Drogenplantage ++ betrunken mit dem Lkw - Führerschein sichergestellt ++ "Falsche Polizeibeamte" - Angerufene reagieren

Presse - 13.05.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - "es duftete" -> "Grow-Schrank" in der Wohnung - Fund einer kleinen Drogenplantage

Bei Übergabe einer Fundsache wurde durch Beamte der Polizei Lüneburg am Abend des 12.05. gegen 20:00 Uhr innerhalb einer Wohnung Vor dem Roten Tore eine Cannabisplantage gefunden. Der starke Geruch nach Marihuana war bereits vor der Wohnungstür wahrzunehmen. Der Verdacht bestätigte sich und innerhalb der Wohnung eines 39-Jährigen wurden acht größere Marihuanapflanzen und diverse Setzlinge gefunden, die sich in einem sog. "Grow-Schrank" befanden. Alle Gegenstände, inklusive der genutzten Aufzuchtanlagen, wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln.

Lüneburg - Körperverletzung in der Innenstadt - Täter flüchten - Hinweise

Am Abend des 12.05. kam es gegen 21:30 Uhr zu einer Körperverletzung vor einer Kneipe in der Altenbrückertorstraße. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sechs unbekannte Männer aus bislang ungeklärter Ursache auf einen 47-Jährigen ein. Dieser wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die Täter. Zwei der Beschuldigten konnten zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden. Dabei handelte es sich um einen 44-Jährigen und einen 55-Jährigen. Die weiteren Beschuldigten und auch die Hintergründe sind derzeit noch unbekannt. Zuvor geriet das 47-jährige Opfer bereits in einen Konflikt mit dem Türsteher der Kneipe. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Dahlenburg - Betrunken mit dem Lkw losgefahren - Führerschein sichergestellt

Am Abend des 12.05. wurde im Rahmen einer Kontrolle in der Straße Groß Sommerbeck festgestellt, dass der 57-jährige Fahrer eines Lkw unter dem Einfluss von alkoholischen Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab mehr als 1,9 Promille. Der Führerschein wurde in der Folge sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lüneburg - Auffahrunfall auf der Bundesstraße 216

Zu einem Auffahrunfall auf der B216 zwischen Barendorf und Lüneburg kam es am 12.05. gegen 15:00 Uhr. Der 67-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die B216 und musste verkehrsbedingt bremsen. Der 18-jährige Fahrer eines Pkw Opel fuhr dahinter und schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 67-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Pkw-Fahrer öffnet Fahrzeugtür und touchiert Radfahrerin

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Abend des 12.05. in der Straße Am Berge. Gegen 17:45 Uhr befuhr eine 50-jährige Radfahrerin die Straße in Richtung An den Brodbänken. Als diese einen geparkten Pkw Audi passierte, öffnete der 35-jährige Fahrer die Fahrertür und stieß damit gegen das Fahrrad. Die Radfahrerin geriet ins Straucheln und verletzte sich leicht am Fuß. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Amelinghausen - Diverse Anrufe "Falsche Polizeibeamte" - Angerufene reagieren vorbildlich

Im Verlaufe des 12.05. kam es im Bereich Amelinghausen vermehrt zu Anrufen durch Falsche Polizeibeamte. Am späten Abend wurde ein 59-jähriger Amelinghausener kontaktiert und diesem suggeriert, dass es zu Diebstählen in der Nachbarschaft gekommen sei. Der 59-Jährige stellte daraufhin Nachfragen und es wurde aufgelegt.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten - Die Polizei lässt sich niemals eine EC-Karte mit PIN aushändigen - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Lüneburg - Einbruchsversuch in Geschäft - Zeugenhinweise

Zwischen dem 12.05. und dem 13.05. versuchten Unbekannte in ein Geschäft in der Neuetorstraße einzubrechen. Der Einbruch in das Objekt über die Tür misslang. Aus diesem Grund wurde die Tür lediglich beschädigt, sodass ein Sachschaden von 500 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - angetrunken unterwegs - 0,59 Promille

Einen 51 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi kontrollierte die Polizei in den Nachtstunden zum 13.05.22 im Weinbergsweg. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 01:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,59 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Uelzen

Uelzen - betrunken verunfallt - 2,7 Promille

Aufgrund seiner Alkoholisierung verunfallte ein 28 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel in den Nachtstunden zum 13.05.22 im Kreisverkehr Johnsburg. Der junge Mann kam gegen 02:15 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Bordstein in ein Beet, so dass der Opel nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Uelzener einer Alkoholisierung von 2,7 Promille fest. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Hanstedt I - Kupferfallrohre von St. Georg Kirche demontiert

Insgesamt fünf Kupferfallrohre demontierten Unbekannte in der Nacht zum 12.05.22 von der St. Georg Kirche, An der Kirche. Parallel rissen die Täter auch weitere Fallrohre am angrenzenden Missionarischen Zentrum ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - "geschlagen"

Einen 21-Jährigen schlug ein Unbekannter in den späten Nachmittagsstunden des 12.05.22 in der Veerßer Straße. Dieser erlitt gegen 17:15 Uhr leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - in Pkw eingedrungen - Koffer mit Wertgegenständen gestohlen

In einen auf einem Parkplatz in der Soltauer Straße abgestellten Pkw Audi gelangten Unbekannte in den Morgenstunden des 13.05.22. Dabei gelangten die Täter auf derzeit unbekannte Weise zwischen 05:00 und 06:20 Uhr zu dem mit "keyless go-System" ausgestatteten Pkw Zugang und nahmen den Koffer mit Wertgegenständen und persönlichen Papieren mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Die linke Autoscheibe eines auf einem Parkplatz In den Twieten abgestellten Pkw VW Lupo schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 12. auf den 13.05.22 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-95897-0, entgegen.

