Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Einschleichdiebstahl ++ Anbauteil von Minibagger gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Vierden. Im Verlauf des Dienstags sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Klein Ippensen eingedrungen. Wie sie in das Gebäude gelangt sind, ist noch unklar. In der Wohnung fanden sie Bargeld und eine Bankkarte. Damit verschwanden sie unerkannt.

Einschleichdiebstahl

Heeslingen. Einschleichdiebe haben am Dienstagnachmittag in der Straße Im Dorf Bargeld, zwei Bankkarten und eine Armbanduhr gestohlen. Zwischen 14.45 Uhr und 17 Uhr betraten die Unbekannten das Wohnhaus durch die unverschlossene Haustür. Mit der Beute, die die Diebe in der Wohnung fanden, machten sie sich aus dem Staub.

Anbauteil von Minibagger gestohlen

Hesedorf/Gyhum. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter im Einmündungsbereich Dorfstraße/Zum Waldbad das Anbauteil eines Minibaggers gestohlen. Sie montierten den Schnellwechsler mit angebauter Grabenschaufel vom Arbeitsgerät ab und verschwanden damit. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell