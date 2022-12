Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Weihnachtlicher Jahresrückblick beim Fernfahrerstammtisch

Bild-Infos

Download

Sittensen (ots)

Nach langer Zeit freute sich das Moderatorenteam des Fernfahrerstammtisches der Polizeidirektion Lüneburg, ganz besonders auf einen doch etwas anderen "Jahresrückblick". Besonders deshalb, weil mit dieser Rückschau gleich drei Jahre ins Gedächtnis gerufen werden konnten. Zurückliegend sorgte die pandemische Lage für viele Terminabsagen und leider auch krankheitsbedingte Ausfälle. Dieses gilt nun als überstanden und POK'in Andrea Möller kramte in ihrem "Jutesäckchen" nach Bildern und Aktionen aus den vergangenen Stammtisch-Jahren. So konnte sie über den einen oder anderen Austausch zwischen Polizei und Interessierten berichten. Sehr erfreulich war, dass unter den etwa 35 Teilnehmern auch altbekannte Gesichter und Stammgäste begrüßt werden konnten. Für diese Unterstützung und treue Begleitung, sprach sich das ganze Team mit großer Dankbarkeit aus. "Dies macht Lust auf mehr und zeige, dass wir es geschafft haben den Stammtisch am Leben zu halten" stellte POK'in Möller heraus. In gemütlicher Vorweihnachtstimmung konnten viele Worte gewechselt und neue Ideen für das kommende Jahr gesammelt werden. In diesem stehe ein "dickes" Jubiläum an. Denn das Moderatorenteam wird im Sommer 2023 zum 200. Mal zum Austausch auf Augenhöhe einladen, so POK'in Möller. Mit diesem Diskussionsabend verabschiedet sich der Fernfahrerstammtisch für 2022, wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in welchem es wieder heißen wird: "Für Ihre Sicherheit mit uns im Gespräch!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell