POL-NE: Mann von Unbekannten attackiert - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Die Kriminalpolizei in Neuss ermittelt aktuell gegen zwei bislang unbekannte Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.03./20.03.), gegen 00:30 Uhr, wurde ein 36-Jähriger von vermutlich zwei unbekannten Männern körperlich angegangen. Zeugen nahmen akustisch ein Knallgeräusch und einen Streit wahr und fanden den schwer verletzten Neusser anschließend an der Eichendorffstraße. Sie beobachteten, wie zwei junge Männer sich mit einem Gegenstand aus Nähe des Tatortes in Richtung Bergheimer Straße zügig entfernten. Sie sollen einen Gegenstand in der Hand gehalten haben, der nicht näher definiert werden konnte.

Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden: Beide sollen etwa im Alter von 18 bis 21 Jahren, männlich und südländischen Aussehens sein. Einer der Beiden habe eine helle Jacke mit Kapuze sowie eine Jeanshose getragen. Sein Komplize, ebenfalls mit Jeanshose bekleidet, habe dazu eine dunkle Jacke mit Kapuze getragen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die bislang unbekannten Tatverdächtigen ihrem Opfer mit einem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf, so dass dieser schwer verletzt in ein Uniklinikum gebracht werden musste.

Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr.

Ob die beiden Unbekannten im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist nunmehr Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02131 300 - 0 in Verbindung zu setzen.

