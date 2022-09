Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem WEZ-Parkplatz

Uchte (ots)

Am 21.09.2022 kam es in der Zeit von 14.15 bis 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des WEZ-Marktes in 31600 Uchte, Mühlenstraße 12, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkelfarbener Pkw Ford wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher dürfte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle entfernt haben. Am beschädigten Ford befanden sich weiße Lackanhaftungen, die vom verursachenden Fahrzeug stammen dürften.

