Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Vier Festnahmen wegen Einbruchsdiebstahl

Brüggen-Bracht (ots)

Am Montagabend gegen 19.25 Uhr haben aufmerksame Zeugen gemeldet, dass an der Breyeller Straße drei Männer aus einem Transporter gestiegen und in einem leer stehenden Haus verschwunden seien.

Beamte, die zu der Örtlichkeit kamen, entdeckten, dass die Kennzeichen, die an dem Transporter angebracht waren, als gestohlen gemeldet waren. Im Haus fanden sie vier Männer vor, alle polnische Staatsbürger und zwischen 21 und 32 Jahren alt.

Alle vier wurden vorläufig festgenommen. Gegen zwei von ihnen lagen Haftbefehle vor, sie wurden im Laufe des Dienstags in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die anderen beiden wurden später wieder entlassen. Allen vier Männern wurden Blutproben entnommen, da Drogenvortests bei ihnen positiv verliefen.

Im Haus konnte später Einbruchswerkzeug und potentielles Diebesgut sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. /hei (687)

