Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Wohnungseinbruch - Unbekannte Täter entwenden diverse Gegenstände

Nettetal-Lobberich (ots)

Zwischen dem 30.07.2022, 15.00 Uhr, und dem 01.08.2022, 15.30 Uhr, hat es einen Einbruch in eine Wohnung auf der Wevelinghover Straße in Lobberich gegeben. Unbekannte verschafften sich unerlaubterweise Zugang über den Balkon und durchwühlten diverse Räume. Die unbekannten Täter entwendeten nach jetzigem Ermittlungsstand Schmuck, elektronische Geräte und eine Spielkonsole. Falls Sie zum genannten Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (684)

