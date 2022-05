Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit unbekannten Unfallort

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen, 15. Mai 2022, gegen 8 Uhr, trafen Polizeibeamte auf einen stark beschädigten BMW, der die Bulmker Straße im Stadtteil Bulmke-Hüllen blockierte. Eine Anwohnerin hatte das Auto bemerkt und der Polizei gemeldet. Die eingesetzten Polizisten stellen am Fahrzeug Unfallschäden fest. Das Auto stand auf der Fahrbahn und war an den Reifen und der Vorderachse beschädigt. Kurios war nur, dass weder auf der Bulmker Straße, noch in den umliegenden Straßen passende Spuren oder Schäden zu finden waren. Das Unfallfahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallort oder zum Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6250 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

