POL-VIE: Kempen: Fahrradfahrer fährt Pedelec-Fahrerin an und verlässt den Unfallort

Willich (ots) - Am 30.07.2022 hat es zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr einen Einbruch auf der Bahnstraße in Willich gegeben. Unbekannte Täter verschafften sich unerlaubterweise Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten Uhren und Sonnenbrillen. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. /AM (680) Rückfragen bitte an: ...

