POL-LB: Kirchheim am Neckar: Gartenhütte abgebrannt

Die Freiwilligen Feuerwehren Kirchheim am Neckar und Besigheim befanden sich am Mittwoch gegen 21.25 Uhr mit insgesamt 20 Wehrleuten und vier Fahrzeugen im Bereich des Radwegs östlich des Neckarrufers auf Höhe von Kirchheim am Neckar im Einsatz. Auf einem dem Anschein nach ungenutzten Gartengrundstück hatte eine Gartenhütte Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte die Hütte nicht mehr retten. Diese brannte während der Löschmaßnahmen vollständig ab. Derzeit kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe eines Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

