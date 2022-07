Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Remseck am Neckar: Rennradfahrer tödlich verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich auf Grund von Kreislaufbeschwerden stürzte am Dienstag gegen 16:50 Uhr ein 52-jähriger Rennradfahrer, der auf einem Feldweg im Gewann Schmalzgrube in Remseck am Neckar zwischen Pattonville und Ludwigsburg-Oßweil unterwegs war. Eine Radfahrerin wurde auf den am Boden liegenden und nicht mehr ansprechbaren Mann aufmerksam und verständigte unverzüglich den Rettungsdienst. Der 52-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort einige Zeit später seinen Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell