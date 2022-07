Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Fahrzeug auf Supermarktparkplatz zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr in der Merklinger Straße in Weil der Stadt auf dem Parkplatz eines dortigen Lebensmittelmarktes zu einer Sachbeschädigung an einem grauen VW. Durch eine bislang unbekannte Person wurde das Fahrzeug im Bereich der linken Seite und der Motorhaube zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, zu melden.

