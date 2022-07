Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizei registriert mehrere Vorfälle mit Feuerlöschern

Ludwigsburg (ots)

Im Laufe des Dienstags kam es in Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, Kornwestheim und Marbach am Neckar zu Vorfällen mit Feuerlöschern. In Bietigheim-Bissingen rückte gegen 17.00 Uhr die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrkräften aus, nachdem Rauch gemeldet worden war, der aus einer Tiefgarage eines ehemaligen Hotels in der Freiberger Straße drang. Es stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass sich bislang Unbekannte Zugang in die Tiefgarage verschafft hatten und dort zwei Pulverfeuerlöscher entleert hatten. Mutmaßlich dürfte das versprühte Pulver den Anschein von Rauch erweckt haben. In Ditzingen war in der Nacht zum Dienstag, vermutlich gegen 00.30 Uhr, in der Jakobstraße ein VW ebenfalls mit dem Pulver zweier Feuerlöscher besprüht worden. Ein Sachschaden entstand nicht. Zwischen Dienstagabend 19.50 Uhr und Mittwochmorgen 08.00 Uhr stiegen noch unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Straße "Am Brückle" in Kornwestheim ein. Auch hier wurde der Inhalt eines Feuerlöschers versprüht. Darüber hinaus beschädigten die Unbekannten eine Mikrowelle, einen Kaffeevolllautomaten und einen Ventilator. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Das Parkhaus in der Grabenstraße war in Marbach am Neckar am Dienstagnachmittag zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr Ziel ebenfalls noch unbekannter Personen. Diese entleerten im Treppenhaus einen der vorhandenen Pulverfeuerlöscher. Ein Passant entdeckte die Tat und meldete sie der Stadt Marbach am Neckar, die anschließend die Polizei verständigte. In allen vier Fällen ermittelt das jeweils örtlich zuständige Polizeirevier unter anderem wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Tel. 07142 405-0, Polizeirevier Ditzingen Tel. 07156 4352-0, Polizeirevier Kornwestheim Tel. 07154 1313-0,Polizeirevier Marbach aN 07144 900-0

