POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Realschule - Polizei bittet um Hinweise

Willich (ots) - Unbekannte brachen am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 22:10 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Bahnstraße ein. Die Täter drangen auf unbekannte Weise in eine Wohnung im 1. Obergeschoss ein und entwendeten zwei Uhren, sowie eine Sonnenbrille. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen ...

mehr