POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Niederkrüchten (ots) - Unbekannte brachen am Samstag zwischen 15:45 Uhr und 20:15 Uhr in ein Einfamilienhaus "Am Kamp" ein. Sie hebelten die Terrassentüre auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (675) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Jürgen Pfeiffer Telefon: ...

mehr