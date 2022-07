Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Einbrecher aus den Niederlanden festgenommen

Schwalmtal (ots)

Fünf Männer aus Rumänien sind nach einer Flucht aus den Niederlanden auf der Landstraße in Schwalmtal festgenommen worden. Sie hatten in Roermond in ein Haus eingebrochen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war die niederländische Polizei zu einem Haus in Roermond gerufen worden, weil ein Nachbar dort Einbrecher festgestellt hatte.

Diese verließen den Ort des Geschehens und gelangten - verfolgt durch die niederländischen Beamten - schließlich über die A52 nach Deutschland. Dort kamen Kräfte der Autobahnpolizei hinzu. In Schwalmtal verließen die mutmaßlichen Einbrecher die Autobahn, um auf der L371 weiter zu fahren. Dabei fuhren sie unter anderem auf die Gegenfahrbahn und direkt auf einen niederländischen Streifenwagen zu, der in den Grünstreifen ausweichen musste.

Bei dem Versuch, wieder auf die A52 in Richtung Niederlande aufzufahren, gelang es, den Audi der Männer zu stoppen. Sie wurden alle fünf festgenommen. Drei von ihnen waren auch in Deutschland bereits polizeibekannt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (674)

