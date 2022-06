POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Herne und der Polizei: 2.000 Euro für Hinweise nach massiver Sachbeschädigung an Schule ausgelobt

Herne (ots) - Nach Vandalismusschäden am 14. Juni in einer Gesamtschule in Herne-Sodingen sind drei tatverdächtige Schüler angetroffen worden. Gegen 16.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie drei Schüler (13, 13, 14) aus Herne in einem Klassenraum der Schule an der Mont-Cenis-Straße 180 einen Schrank aufbrachen. Der Zeuge rief die Polizei, die das Trio für weitere ...

