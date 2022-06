POL-BO: Raubdelikt in Herne: Seniorin (83) schlägt Täter in die Flucht

Bochum (ots) - Die Kripo bittet nach einem Raubdelikt am Samstag, 11. Juni, in Bochum um Zeugenhinweise. Ein 33-jähriger Mann aus Bochum hatte am frühen Samstagmorgen die Polizei gerufen. Er gab an, nach einer Taxifahrt gegen 5.20 Uhr im Bereich der Engelsburger Straße 184 von zwei Männern geschlagen worden zu sein. Die Täter hätten demnach versucht, dem stark alkoholisierten Bochumer Handy und Geldbörse zu ...

mehr