Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfall zwischen Roller und Pkw - 63-Jähriger schwer verletzt

Willich (ots)

Am 31.07.2022 hat es gegen 15.00 Uhr einen Unfall zwischen einem Roller-Fahrer und einer Pkw-Fahrerin in Willich auf der St.Töniser Straße gegeben. Eine 61-jährige Krefelderin fuhr mit ihrem Pkw auf der St.Töniser Straße in Richtung Willich. Auf Grund der Verkehrslage bremste die 61-Jährige ihren Pkw ab und kam einiger Meter vor ´Am Kuhbusch´ zum Stehen. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor ein 63-jähriger Krefelder, welcher sich hinter der Krefelderin befand, die Kontrolle über seinen Roller und stürzte auf die Straße. Bei dem Sturz rutschte der Deutsche ins das Heck des Pkws der 61-Jährigen und verletzte sich dabei schwer. Mittels Rettungswagen wurde er in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. /AM (677)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell