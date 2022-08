Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Jugendliche setzen Müllcontainer in Brand - Zeuge beobachtet und alarmiert Polizei

Viersen (ots)

Am 31.07.2022 setzten drei Jugendliche gegen 21.20 Uhr einen Müllcontainer auf dem Rathausmarkt in Viersen in Brand. Ein Zeuge beobachtete und filmte die Tat und alarmierte die Polizei. Auf Grund der Zeugenaussage konnten die Einsatzkräfte die Jugendlichen im Rahmen der Nahbereichsfahndung identifizieren. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei junge Viersener - 13- und 14 Jahre alt - und um einen in Herne lebenden 18-Jährigen. Entsprechende Strafanzeigen wurden angefertigt. Die Ermittlungen dauern an. /AM (678)

