Polizei Paderborn

POL-PB: Fernseher bei Einbruch in Gaststättenräume gestohlen

Borchen (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Sonntag, 01.05.2022, 22.00 Uhr und Montag, 02.05.2022, 08.00 Uhr in Gaststättenräume in der Mallinkrodtstraße in Borchen ein und stahlen einen Fernseher.

Der oder die Täter gelangten durch ein Kellerfenster an der Kopfseite des Gebäudes in den Heizungskeller des Hauses und von dort weiter in einen Flur. Hier nahmen sie ein Fernsehgerät mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell