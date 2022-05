POL-PB: Unfallflucht und falsche Telefonnummer

Paderborn (ots) - Am Samstagvormittag (30.04.2022) brachen unbekannte Täter zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in eine Wohnung an der Westernstraße in Paderborn ein. Sie hebelten in dem Gebäude, in dem momentan Umbauarbeiten durchgeführt werden, eine Wohnungstür auf, durchwühlten die Räume und flüchten in unbekannte Richtung. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen ...

