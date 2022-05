Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Flucht am Sonntagmorgen in PB-Elsen

33106 Paderborn (ots)

33106 Paderborn-Elsen, Paderborner Straße/Am Almerfeld Sonntag, 01.05.2022, 07:20 Uhr

Ein 39jähriger Lkw Fahrer befuhr mit seinem 7,5 To Lkw DAF die Paderborner in Elsen in Rtg. Ortsmitte. Nach eigenen Angaben kam er wegen Übermüdung mit seinem Fahrzeug an der Einmündung Am Almerfeld nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen dortigen Ampelmast und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem weiteren Ampelmast, der komplett abgerissen wurde. Der nicht mehr fahrbereite Lkw kam kurz hinter der Einmündung zum Stehen. Der 39jährige flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber nach Hinweisen eines aufmerksamen Zeugen im Nahbereich angetroffen werden. Er war unverletzt. Die total zerstörte Ampelanlage musste durch den Notdienst außer Betrieb und teilweise demontiert werden. Der Lkw wurde an der Vorderachse so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Am Lkw und der Ampel entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25 000 Euro.

