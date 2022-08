Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhäuser - Polizei bittet um Hinweise

Viersen-Dülken (ots)

Am 01.08.2022 hat es zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Dülken gegeben. Zwischen 16.00 Uhr und 20.45 Uhr verschafften sich Unbekannte unerlaubterweise durch die Hintertüre Zugang zu einem Haus auf der ´Röhlenend`. Die unbekannten Täter durchwühlten die Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde ist nach jetzigem Ermittlungsstand unklar. Zwischen 18.00 Uhr und 18.52 Uhr hebelten Unbekannte die Eingangstüre eines Hauses auf der Boisheimer Straße auf. Nach jetzigem Stand wurde Bargeld entwendet. In beiden Fällen ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. /AM (683)

