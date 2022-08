POL-VIE: Viersen: Sexueller Übergriff auf 15-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots) - Am 01.08.2022 hat es zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Dülken gegeben. Zwischen 16.00 Uhr und 20.45 Uhr verschafften sich Unbekannte unerlaubterweise durch die Hintertüre Zugang zu einem Haus auf der ´Röhlenend`. Die unbekannten Täter durchwühlten die Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde ist nach jetzigem Ermittlungsstand unklar. ...

