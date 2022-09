Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leese: Versuchter Diebstahl und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Unbekannte verletzen Schafe mit Stricken

(Haa) Am vergangenen Freitag (16.09.2022) ereignete sich auf einer privaten Schafweide in Leese in der Straße Alter Hoop ein versuchter Diebstahl von zwei Schafen, durch den die Tiere während der Tatausführung gequält und schwer verletzt worden sind.

Die Eigentümerin hatte ihre beiden Schafe am frühen Vormittag gefunden und umgehend die Polizei verständigt. Die Tiere wiesen blutige Wunden rund um den Halsbereich auf. Eines hatte eine Einstichwunde an der Hüfte.

Die Polizeibeamten gehen derzeit davon aus, dass der oder die unbekannten Täter sich unerlaubt Zutritt auf das Privatgelände verschafft und dann versucht hatten, die beiden Schafe mithilfe von Stricken um den Hals über den Maschendrahtzaun zu ziehen.

Die schwer verletzten Schafe überlebten den Angriff glücklicherweise.

Gegen den/die unbekannten Täter wird nun wegen versuchten Diebstahls und dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

