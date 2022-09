Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Tatort: Fahrrad - Polizei verzeichnet mehrere Diebstähle von Handtaschen und Rucksäcken aus Fahrradkörben

Nienburg (ots)

Haa) Bereits im Sommer kam es in Nienburg zu mehreren Fällen von Diebstahl, bei dem ein Täter Handtaschen oder Rucksäcke aus Fahrradkörben entwendete. Dazu fuhr der Dieb eine Weile hinter der oder dem Geschädigten her, schloss dann auf Höhe des Fahrradkorbes auf und nahm in einem geeigneten Moment die ungesicherte Tasche oder Rucksack unbemerkt heraus. Die Geschädigten bemerkten den Diebstahl meist erst beim Eintreffen an ihrem Zielort.

Die Polizei konnte bisher einen Täter zu diesen Diebstählen ermitteln. Es handelte sich um einen 36-jährigen Nienburger. Der polizeibekannte Mann muss sich nun u.a. für diese Diebstähle verantworten.

Seit diesem Monat verzeichnet die Nienburger Polizei mehrere Fälle dieser Diebstahlsvariante, bei der der Täter eine Ablenkung der potenziellen Geschädigten, beispielsweise durch den Straßenverkehr, ausnutzt, um vom eigenen Fahrrad aus Handtasche oder Rucksack aus dem Fahrradkorb zu entwenden.

So geschehen am Freitag den 16.09.2022, um 11:30 Uhr. Eine 83-jährige Nienburgerin war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad auf der Hannoverschen Straße unterwegs gewesen. An der dortigen Baustelle musste sie an der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Genau in diesem Moment hielt ein anderer Radfahrer neben ihr an. Dabei kam es auch zu einer kurzen Berührung der beiden Räder, welcher die Seniorin aber keine weitere Beachtung schenkte.

Als die Lichtsignalanlage dann auf Grün schaltete, bog der unbekannte Radfahrer dann nach rechts in Richtung der Tankstelle ab, die 83-Jährige fuhr weiter geradeaus. Kurze Zeit später bemerkte die Rentnerin den Verlust ihres Rucksacks. Eine Nachsuche nach dem Rucksack und dem Dieb brachte kein Ergebnis, sodass sie sich an die Polizei wandte.

Die Polizisten vermuten, dass der derzeit unbekannte Radfahrer die Ablenkung der Seniorin durch den Straßenverkehr ausnutzte, um ihren Rucksack unbemerkt aus dem Fahrradkorb zu entwenden.

Neben dem Fall der 83-jährigen Nienburgerin, haben sich in der vergangenen Woche noch zwei weitere Fälle von Diebstahl aus Fahrradkorb im Nienburger Stadtgebiet ereignet. In dem einen Fall konnte die Geschädigte, eine 71-jährige Frau in der Ziegelkampstraße den auf einem Fahrrad fahrenden Täter noch eine kurze Zeit verfolgen, bis sie ihn an aus den Augen verlor. Auch hier hatte der Dieb zielgerichtet nach ihrer im Fahrradkorb abgelegten Handtasche gegriffen. Vermutlich unbeabsichtigt war er dabei von der Seniorin beobachtet worden. Sie beschrieb den Dieb als relativ groß, zwischen 180 und 190 cm, mit einer schlanken Statur und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover.

Die Polizei prüft derzeit eventuelle Tatzusämmenhänge zu den Diebstählen aus dem Sommer.

Nicht nur aufgrund der jüngsten Fälle von Diebstahl empfiehlt die Polizei Nienburg/Schaumburg Handtaschen und Rucksäcke mit wertvollen Sachen während der Fahrt nicht lose in den Fahrradkorb zu legen. Generell sollten Wertsachen möglichst am Körper getragen werden.

Taschen oder Rucksäcke können beispielweise mit Spanngurten gesichert, in einem Fahrradkorb vorne am Lenkrad oder in verschließbaren Satteltaschen transportiert werden.

Achtung beim Festbinden des Taschengurts an der Sattelstange: Dies kann durch das Reißen an der Tasche zum Sturz und möglicherweise zu schweren Verletzungen führen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell