Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Erneute Absage des Gästeschießens der Polizei Stadthagen

Nienburg (ots)

(Haa) Auch in diesem Jahr muss das traditionelle Gästeschießen der Polizei Stadthagen abgesagt werden. Bereits in den vergangenen Jahren konnte die Veranstaltung aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie nicht stattfinden.

Wie jedes Jahr kam das Planungskomitee zusammen, um über das Gästeschießen zu entscheiden. Und auch dieses Mal gibt es keine guten Nachrichten für die beliebte Veranstaltung, bei der auch die Heringskönigin oder der Heringskönig der Spendenveranstaltung Matjes mit Musik ermittelt wird.

"Wir bedauern es sehr, dass wir auch in diesem Jahr nicht zum Gästeschießen einladen können.", so Kommissariatsleiter Frank Münch. "Personelle Veränderungen in der Leitungsebene ermöglichen es uns nicht, die Veranstaltung in diesem Jahr durchzuführen."

Nach jetzigem Stand, plant das Kommissariat das 47. Gästeschießen für das Jahr 2023 jedoch fest ein. Die Einladung der Polizei richtet sich dann in erster Linie an die Menschen, mit denen das Kommissariat zum Teil seit vielen Jahren zusammenarbeitet oder in engen Kontakt steht. In der Vergangenheit nahmen an dem abwechslungsreich gestalteten Schießen weit über 150 Personen teil.

