Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Geschädigten

Bad Nenndorf (ots)

(tuc) Am Freitag, den 16.09.2022 kommt es gegen 21:00 Uhr in Bad Nenndorf auf einem Parkplatz zwischen Poststraße und Kurhausstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach dem Unfallgeschehen entfernt sich die unfallverursachende Person von der Unfallörtlichkeit, ohne einen Nachweis über ihre Beteiligung zu erbringen. Durch polizeiliche Ermittlungen am Folgetag kann die unfallverursachende Person ermittelt werden, diese kann jedoch keine Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen. Aufgrund der aufgefundenen Unfallspuren ist ein Schaden an dem abgeparkten Fahrzeug jedoch als sicher anzunehmen. Die Polizei Bad Nenndorf bittet daher um Kontaktaufnahme: Wer hat zu der oben genannten Zeit seinen Pkw auf dem genannten Parkplatz abgestellt und am gestrigen Abend oder heutigen Morgen einen Schaden am Fahrzeug festgestellt? Ebenso werden aufmerksame Zeugen, die Hinweise zum beschädigten Fahrzeug geben können, gebeten, sich mit der Polizei Bad Nenndorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell